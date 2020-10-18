Гвардиола поразил поклонников странным выбором автомобиля

На кадрах видно, как Гвардиола заезжает на парковку домашней арены «горожан» на черном электромобиле с поврежденным крылом. Стоимость машины составляет около 30 тысяч фунтов. Следом за ним у стадиона появляется один из футболистов «Манчестер Сити» за рулем премиального внедорожника, цена которого приблизительно в 10 раз выше.