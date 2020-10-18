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10:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гвардиола поразил поклонников странным выбором автомобиля

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прибыл на матч АПЛ с «Арсеналом» на небольшом бюджетном электромобиле, очень удивив этим окружающих.

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Соответствующую видеозапись выложил в своем Twitter журналист ESPN Жоао Кастело Бранко.

На кадрах видно, как Гвардиола заезжает на парковку домашней арены «горожан» на черном электромобиле с поврежденным крылом. Стоимость машины составляет около 30 тысяч фунтов. Следом за ним у стадиона появляется один из футболистов «Манчестер Сити» за рулем премиального внедорожника, цена которого приблизительно в 10 раз выше.

Во время загрузки произошла ошибка.

В субботу «Манчестер Сити» победил «Арсенал» в игре пятого тура чемпионата Англии по футболу с минимальным счетом. Автором победного гола стал Рахим Стерлинг.

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