«Смолевичи» 10-й раз подряд проиграли в матчах чемпионата Беларуси
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные матчи 26-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные матчи 26-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом сегодняшнем поединке аутсайдер турнира «Смолевичи» потерпел 10-е поражение подряд, уступив на своем поле жодинскому «Торпедо-БелАЗу» со счетом 1:4.
Результаты других встреч 26-го тура: «Слуцк» — «Минск» — 2:1, «Витебск» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 1:0.