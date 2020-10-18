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18:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бахадер стал самым возрастным профессиональным футболистом в мире

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Египтянин Эззелдин Бахадер стал самым возрастным профессиональным футболистом в мире после того, как провел матч в третьем дивизионе страны незадолго до 75-летия, сообщает Рейтер.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечает агентство, Бахадер вошел в Книгу рекордов Гиннесса после того, как принял участие в матче против клуба «Эль-Айат» 6 октября, в котором его команда уступила со счетом 2:3. Бахадера пришли поддержать внуки, которые скандировали «давай, дедушка» из-за боковой линии.

Ранее рекорд принадлежал израильтянину Исааку Хайику, который был признан профессиональным футболистом в 73 года.

«Я мечтаю побить свой собственный рекорд, чтобы обострить конкуренцию», — сказал Бахадер.

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В марте Бахадер в своей дебютной игре забил гол с пенальти. Он планировал сыграть второй полный матч в том же месяце, но ему помешало то, что соревнования были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Ранее Бахадер сообщал, что ему 75 лет, однако впоследствии стало известно, что он округлил свой возраст. Футболист отметит 75-летие 3 ноября.

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