Бахадер стал самым возрастным профессиональным футболистом в мире

Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечает агентство, Бахадер вошел в Книгу рекордов Гиннесса после того, как принял участие в матче против клуба «Эль-Айат» 6 октября, в котором его команда уступила со счетом 2:3. Бахадера пришли поддержать внуки, которые скандировали «давай, дедушка» из-за боковой линии.

Ранее рекорд принадлежал израильтянину Исааку Хайику, который был признан профессиональным футболистом в 73 года.

«Я мечтаю побить свой собственный рекорд, чтобы обострить конкуренцию», — сказал Бахадер.

В марте Бахадер в своей дебютной игре забил гол с пенальти. Он планировал сыграть второй полный матч в том же месяце, но ему помешало то, что соревнования были приостановлены из-за пандемии коронавируса.