Валидольная победа. «Кайрат» сам привез два гола и не забил два пенальти, а соперник доигрывал вдевятером

Все началось на седьмой минуте игры, когда Стас Покатилов разыграл мяч в своей штрафной. Конрад Вжесиньски отпасовал на Айбола Абикена, и тот не смог выбить в поле, попав в соперника. В результате мяч оказался у Педро Эуженио, который и открыл счет в матче.

Спустя десять минут на табло стало 2:0 в пользу «Жетысу». И на этот раз не обошлось без ошибки соперника. Гафуржан Суюмбаев со своей половины скатил на Покатилова. Тот попытался обработать, но промахнулся по мячу, который закатился в пустые ворота, несмотря на отчаянную попытку голкипера предотвратить автогол. Возможно, после этого случая капитану «Кайрата» стоит перестать играть назад и через Покатилова (свежа в памяти ошибка в матче Лиги наций).

Еще до перерыва «Кайрат» нашел в себе силы и один мяч отыграл. Свое слово сказал лучший бомбардир команды Абат Аймбетов. Форвард оказался самым расторопным в чужой штрафной и первым на добивании.

В самом начале второго тайма «Кайрат» получил право на 11- метровый и шанс сравнять счет. К точке подошел Вагнер Лав, но после его удара мяч полетел выше ворот.

Несмотря на промах, алматинцы продолжили искать счастье у чужих ворот и добились своего уже с игры. На 57-й минуте Адеринсола Эсеола получил мяч в чужой штрафной, прострелил в касание в центр, где Аймбетов переправил снаряд в ворота и оформил дубль.

Спустя пару минут судья поставил второй пенальти в ворота «Жетысу», который к тому же остался в меньшинстве — Мирам Сапанов получил вторую желтую карточку, завалив в своей штрафной Эсеолу. На этот раз пробивать 11-метровый вызвался сам пострадавший, но переиграть голкипера талдыкорганцев он не сумел.

Переломный момент произошел на 76-й минуте. Футболисты «Кайрата» прижали соперника к штрафной и организовали атаку с одного фланга на другой. В итоге мяч оказался у Дениса Полякова, который вбежал в площадку и мощно пробил с острого угла, застав голкипера «Жетысу» врасплох.

В компенсированное время талдыкорганцы и вовсе остались вдевятером. Аслан Дарабаев сорвал атаку соперника, нарушив правила на Гулжигите Алыкулове, и заработал вторую желтую карточку. Причем игрок «Жетысу» вышел на замену и в течение пары минут умудрился получить два «горчичника».

Но на этом беды талдыкорганцев не закончились. На четвертой добавленной минуте в ворота «Жетысу» влетел четвертый мяч. Точку в матче поставил Данияр Усенов, забивший свой первый мяч за «Кайрат» в КПЛ.