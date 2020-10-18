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18:37 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ не удержал победу над «Ислочью» в матче чемпионата Беларуси

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер чемпионата Беларуси по футболу борисовский БАТЭ не смог удержать победу в гостевом поединке 26-го тура с «Ислочью», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На 19-й минуте первого тайма Александр Макась вывел хозяев вперед, а потом лучший бомбардир нынешнего первенства Максим Скавыш дважды подряд поразил ворота «Ислочи». Однако добиться победы борисовчанам не удалось: на 69-й минуте игры Игорь Кузьменок сравнял результат — 2:2.

В первом сегодняшнем поединке аутсайдер турнира «Смолевичи» потерпел 10-е поражение подряд, уступив на своем поле жодинскому «Торпедо-БелАЗу» со счетом 1:4.

Результаты других встреч 26-го тура: «Слуцк» — «Минск» — 2:1, «Витебск» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 1:0.

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 50 очков (26 матчей), «Неман» — 47 (26), «Шахтер» — 46 (24), «Торпедо-БелАЗ» — 44 (26), «Ислочь» — 43 (26), «Рух» — 39 (25), «Динамо» (Минск) — 39 (25), «Динамо» (Брест) — 38 (23), «Энергетик-БГУ» — 35 (25), «Витебск» — 34 (26), «Минск» — 31 (25), «Славия» — 28 (23), «Слуцк» — 24 (24), «Городея» — 24 (26), «Белшина» — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (26).

Максим Скавыш возглавляет бомбардирскую гонку, забив 15 мячей.

Ислочь
2:2
Первый тайм: 0:0
БАТЭ
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