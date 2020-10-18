БАТЭ не удержал победу над «Ислочью» в матче чемпионата Беларуси

На 19-й минуте первого тайма Александр Макась вывел хозяев вперед, а потом лучший бомбардир нынешнего первенства Максим Скавыш дважды подряд поразил ворота «Ислочи». Однако добиться победы борисовчанам не удалось: на 69-й минуте игры Игорь Кузьменок сравнял результат — 2:2.