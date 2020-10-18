«Тобол» обошел «Астану» и вышел на второе место в КПЛ

Матч прошел на Центральном стадионе Алматы и завершился со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Сергей Малый, отличившийся на 70-й минуте.

Благодаря этой победе «Тобол» набрал 23 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя «Астану» и «Ордабасы» (обе — по 21). Лидирует же «Кайрат» (32), а «Каспий» замыкает таблицу (7).