В КПЛ сменился лидер бомбардирской гонки
Нападающий алматинского «Кайрата» Абат Аймбетов забил восьмой гол в новом сезоне казахстанской
Нападающий алматинского «Кайрата» Абат Аймбетов забил восьмой гол в новом сезоне казахстанской
Форвард оформил дубль в матче 13-го тура с талдыкорганским «Жетысу» (4:2), забив свои седьмой и восьмой голы.
Эта результативность позволила Аймбетову разделить первое место в бомбардирской гонке с легионером «Ордабасы» Жоао Паоло.
«Кайрат» с 32 очками лидирует в турнирной таблице КПЛ, «Ордабасы» (21) идет четвертым.