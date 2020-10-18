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18 октября, источник: Vesti.kz

Александр Меркель дебютировал за новый клуб

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель официально дебютировал за свой новый клуб — «Аль-Фейсали» из Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: twitter.com/amerkel52

28-летний хавбек вышел в стартовом составе на матч первого тура чемпионата страны против клуба «Аль-Таавун». Меркель был заменен на 76-й минуте.

Сам матч завершился вничью 1:1.

Официально о трансфере Меркеля «Аль-Фейсали» объявил 14 сентября. Футболист подписал контракт на два года с опцией продления на один сезон.

Последним клубом Меркеля был «Хераклес», за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

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