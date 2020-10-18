Александр Меркель дебютировал за новый клуб

Источник: twitter.com/amerkel52

28-летний хавбек вышел в стартовом составе на матч первого тура чемпионата страны против клуба «Аль-Таавун». Меркель был заменен на 76-й минуте.

Сам матч завершился вничью 1:1.

Официально о трансфере Меркеля «Аль-Фейсали» объявил 14 сентября. Футболист подписал контракт на два года с опцией продления на один сезон.