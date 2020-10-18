Клуб Жукова забил шесть безответных голов и одержал первую победу в сезоне
Краковская «Висла», за которую выступает полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков, одержала первую победу в сезоне.
Краковская «Висла», за которую выступает полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков, одержала первую победу в сезоне.
В седьмом туре чемпионата Польши «Висла» на выезде разгромила «Сталь Мелец» со счетом 6:0.
Жуков отсутствовал в заявке своей команды на игру. Ранее сообщалось, что казахстанец заразился коронавирусом.
«Висла» занимает десятую строчку из 16-ти, набрав шесть очков в шести играх.
В текущем сезоне Жуков провел за клуб шесть игр во всех турнирах.