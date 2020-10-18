Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.10
Лилль
Ланс
40
Футбол. Зарубежный
18.10
Бетис
Реал Сосьедад
03
Футбол. Зарубежный
18.10
Рома
Беневенто
52
Футбол. Зарубежный
18.10
Лестер
Астон Вилла
01
Футбол. Зарубежный
18.10
Алавес
Эльче
02
Футбол. Зарубежный
18.10
Уэска
Вальядолид
22
Футбол. Премьер-лига
18.10
Ростов
Ахмат
30
Футбол. Зарубежный
18.10
Шальке-04
Унион Б
11
Футбол. Зарубежный
18.10
Удинезе
Парма
32
Футбол. Зарубежный
18.10
Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм Юнайтед
33
Футбол. Зарубежный
18.10
Сент-Этьен
Ницца
13
Футбол. Зарубежный
18.10
Вильярреал
Валенсия
21
Футбол. Премьер-лига
18.10
ЦСКА
Динамо
31
Футбол. Зарубежный
18.10
Кельн
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Зарубежный
18.10
Анже
Метц
11
Футбол. Зарубежный
18.10
Монако
Монпелье
11
Футбол. Зарубежный
18.10
Нант
Брест
31
Футбол. Зарубежный
18.10
Кристал Пэлас
Брайтон & Хоув
11
Футбол. Зарубежный
18.10
Специя
Фиорентина
22
Футбол. Зарубежный
18.10
Торино
Кальяри
23
Футбол. Зарубежный
18.10
Атлетик
Леванте
20
Футбол. Зарубежный
18.10
Страсбур
Лион
23
Футбол. Премьер-лига
18.10
Арсенал Т
Урал
10
Футбол. Премьер-лига
18.10
Ротор
Тамбов
02
Футбол. Зарубежный
18.10
Шеффилд Юнайтед
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
18.10
Болонья
Сассуоло
34
Футбол. Зарубежный
18.10
Эйбар
Осасуна
00
Все события
Фоторепортажи
19Сборная России упустила победу над Турцией в Лиге наций
14ЦСКА снял проклятие «Динамо»
18 октября, источник: Vesti.kz

Новый тренер «Астаны» сделал первые изменения в составе

Пять футболистов из состава «Астана-М» были привлечены к тренировкам с основной командой. Такое решение принял тренерский штаб «Астаны» во главе с новым главным тренером Андреем Тихоновым.

Наверх

Так, в Алматы к столичной команде присоединились защитники 20-летний Самат Мажит и 19-летний Рахат Маратов, хавбеки 20-летний Нуржан Куанышкалиев, 18-летний Санжар Шураханов и 17-летний Мейрамбек Калмырза.

Все пятеро являются воспитанниками «Астаны» и в этом сезоне принимали участие в первенстве Казахстана среди клубов второй лиги.

О назначении Тихонова «Астана» официально объявила 16 октября.

После 12 туров «Астана» занимает второе место в турнирной таблице КПЛ, уступая 11 очков лидирующему «Кайрату», который сыграл на матч больше.

Кипрский клуб после выхода казахстанского футболиста забил победный гол
Гончаренко: У Карпова перелом носа со смещением. Это — удаление
«Ростов» без Карпина разгромил «Ахмат» в домашнем матче РПЛ
Черчесов-младший получил сотрясение мозга и перелом челюсти
«Реал Сосьедад» вышел на первое место в чемпионате Испании
Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира в Петербурге
«Спартак» показал, что осталось за кадром игры с «Химками»
ЦСКА во второй раз в сезоне обыграл московское «Динамо» в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь