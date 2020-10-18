Новый тренер «Астаны» сделал первые изменения в составе
Пять футболистов из состава «Астана-М» были привлечены к тренировкам с основной командой. Такое решение принял тренерский штаб «Астаны» во главе с новым главным тренером Андреем Тихоновым.
Пять футболистов из состава «Астана-М» были привлечены к тренировкам с основной командой. Такое решение принял тренерский штаб «Астаны» во главе с новым главным тренером Андреем Тихоновым.
Так, в Алматы к столичной команде присоединились защитники 20-летний Самат Мажит и 19-летний Рахат Маратов, хавбеки 20-летний Нуржан Куанышкалиев, 18-летний Санжар Шураханов и 17-летний Мейрамбек Калмырза.
Все пятеро являются воспитанниками «Астаны» и в этом сезоне принимали участие в первенстве Казахстана среди клубов второй лиги.
О назначении Тихонова «Астана» официально объявила 16 октября.
После 12 туров «Астана» занимает второе место в турнирной таблице КПЛ, уступая 11 очков лидирующему «Кайрату», который сыграл на матч больше.