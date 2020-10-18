«Тоттенхэм» упустил победу в дерби против «Вест Хэма»

Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе «Тоттенхэма», завершилась вничью со счетом 3:3. У хозяев дубль оформил Харри Кейн (8-я и 16-я минуты), а еще один мяч забил Сон Хын Мин (1). Гости забили первый мяч на 82-й минуте — отличился Фабиан Бальбуэна, потом мяч в свои ворота срезал колумбийский защитник «шпор» Давинсон Санчес (85), а на 4-й минуте компенсированного арбитром времени ничью «молотобойцам» принес точный удар Мануэля Лансини.
Бейл появился на поле на 72-й минуте, заменив голландца Стивена Бергвейна. Для валлийца этот матч стал первым за «Тоттенхэм» с мая 2013 года.
«Тоттенхэм» (8 очков) идет на шестом месте в таблице английской премьер-лиги, «Вест Хэм» набрал 7 очков и занимает восьмую строчку.