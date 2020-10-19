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00:07 (мск), источник: БЕЛТА

«Динамо» разгромило «Рух» в брестском дерби чемпионата Беларуси

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» разгромили земляков из «Руха» со счетом 5:2 в матче 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В самом начале брестского дерби динамовцы вышли вперед после гола Сергея Кисляка, однако к перерыву уже «Рух» вырвался в лидеры, благодаря точным ударам Олега Никифоренко и Владислава Васильева. Во второй половине встречи действующие чемпионы разозлились не на шутку, и четырежды поразили ворота дебютантов элитного дивизиона. Голы забили Сергей Кривец, Денис Лаптев, Михаил Гордейчук и Кирилл Печенин.

Главные фавориты нынешнего турнира в минувшем туре не смогли добиться побед. Лидер первенства борисовский БАТЭ в Минске сыграл вничью с «Ислочью» — 2:2. Идущий вторым гродненский «Неман» неожиданно проиграл на своем поле «Городее» со счетом 0:1, а солигорский «Шахтер» с таким же результатом уступил на своей арене минскому «Динамо».

Результаты других встреч 26-го тура: «Смолевичи» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:4, «Слуцк» — «Минск» — 2:1, «Витебск» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 1:0. Матч «Славия» (Мозырь) — «Белшина» (Бобруйск) перенесен.

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 50 очков (26 матчей), «Неман» — 47 (26), «Шахтер» — 46 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 44 (26), «Ислочь» — 43 (26), «Динамо» (Минск) — 42 (26), «Динамо» (Брест) — 41 (24), «Рух» — 39 (26), «Энергетик-БГУ» — 35 (25), «Витебск» — 34 (26), «Минск» — 31 (25), «Славия» — 28 (23), «Слуцк» — 24 (24), «Городея» — 24 (26), «Белшина» — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (26).

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 15 мячей.

В следующем туре встречаются:

24 октября. БАТЭ — «Витебск», «Динамо» (Минск) — «Белшина», «Городея» — «Смолевичи».

25 октября. «Неман» — «Славия», «Энергетик-БГУ» — «Шахтер», «Рух» — «Ислочь».

26 октября. «Минск» — «Динамо» (Брест), «Торпедо-БелАЗ» — «Слуцк».

Динамо Брс
5:2
Первый тайм: 0:0
Рух
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