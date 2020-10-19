«Динамо» разгромило «Рух» в брестском дерби чемпионата Беларуси

В самом начале брестского дерби динамовцы вышли вперед после гола Сергея Кисляка, однако к перерыву уже «Рух» вырвался в лидеры, благодаря точным ударам Олега Никифоренко и Владислава Васильева. Во второй половине встречи действующие чемпионы разозлились не на шутку, и четырежды поразили ворота дебютантов элитного дивизиона. Голы забили Сергей Кривец, Денис Лаптев, Михаил Гордейчук и Кирилл Печенин.