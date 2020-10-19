«Реал Сосьедад» разгромил «Бетис» и возглавил Примеру

В конце первого тайма счёт в матче открыл нападающий «Реала» Порту, который откликнулся на передачу Микеля Оярсабаля. На 64-й минуте судья мог назначить пенальти в ворота «Реала Сосьедад» за игру рукой одного из футболистов баскской команды, однако после видеоповтора Хавьер Эстрада Фернандес принял решение продолжить игру.