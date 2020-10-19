«Бенфика» разгромила «Риу Аве» в матче чемпионата Португалии
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. «Бенфика» разгромила «Риу Аве» в матче 4-го тура чемпионата Португалии по футболу.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. «Бенфика» разгромила «Риу Аве» в матче 4-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча, прошедшая на поле «Риу Аве», завершилась со счетом 3:0 в пользу «Бенфики». Голы забили Лука Вальдшмидт (6-я, 45+4-я минуты) и Габриэл (84).
«Бенфика» с 12 очками лидирует в чемпионате, «Риу Аве» (3) — 15-й.