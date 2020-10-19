«Астон Вилла» впервые за 90 лет выиграла четыре стартовых матча в АПЛ

Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч на 91-й минуте забил хавбек «Астон Виллы» Росс Баркли.

«Астон Вилла» впервые с сезона-1930/1931 выиграла четыре стартовых матча, сообщается в «твиттере» Sky Sports Statto.

«Астон Вилла», набрав 12 очков в 4 матчах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Бирмингемская команда ещё не потеряла ни одного очка в нынешнем сезоне АПЛ. «Лестер Сити» (9) занимает четвёртое место. Лидером соревнований является «Эвертон» (13).

В следующем туре АПЛ «Астон Вилла» встретится с «Лидс Юнайтед».