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09:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Астон Вилла» впервые за 90 лет выиграла четыре стартовых матча в АПЛ

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» уступил «Астон Вилле».

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Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч на 91-й минуте забил хавбек «Астон Виллы» Росс Баркли.

«Астон Вилла» впервые с сезона-1930/1931 выиграла четыре стартовых матча, сообщается в «твиттере» Sky Sports Statto.

«Астон Вилла», набрав 12 очков в 4 матчах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Бирмингемская команда ещё не потеряла ни одного очка в нынешнем сезоне АПЛ. «Лестер Сити» (9) занимает четвёртое место. Лидером соревнований является «Эвертон» (13).

В следующем туре АПЛ «Астон Вилла» встретится с «Лидс Юнайтед».

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Лестер
0:1
Первый тайм: 0:0
Астон Вилла
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