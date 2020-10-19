Футболист французской Лиги 2 укусил вратаря за лицо во время матча. Фото

По данным источника, по окончании встречи голкипер «Валансьера» Жером Приора обвинил полузащитника «Сошо» Усейна Тиуна в укусе за лицо. Вратарь сигнализировал об инциденте арбитру, показывая на лице след от укуса.

Напомним, в апреле 2013 года Луис Суарес укусил Бранислава Ивановича в матче АПЛ. Тогда Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала уругвайского нападающего на десять месяцев. Это был не первый раз, когда Суарес укусил соперника во время игры. Подобной выходкой он уже отмечался осенью 2010 года, когда играл за «Аякс», а пострадавшим стал полузащитник ПСВ Отман Баккал.