«Бока Хуниорс» подал в суд на «Барселону»

«Мы подаём на “Барселону” в суд по делу Рамоса Минго. Произошедшее было варварским и оставило очень дурное впечатление. Случилось так, что предыдущее руководство очень плохо относилось к Минго. Я не знаю, был ли у него тогда представитель. Сегодня мы подаём на “Барселону” в суд, потому что считаем, что у нас есть права. Мы не желаем допускать, чтобы кто-то делал что-то неправильно. Произошедшее — варварство. У этого игрока был потенциал», — приводит слова Амеала Marca.