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10:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бока Хуниорс» подал в суд на «Барселону»

«Бока Хуниорс» объявил, что подал в суд на «Барселону» из-за трансфера 18-летнего уругвайского защитника Сантьяго Рамоса Минго.

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Источник: AFP 2020

Об этом сообщил президент клуба Хорхе Амор Амеаль.

«Мы подаём на “Барселону” в суд по делу Рамоса Минго. Произошедшее было варварским и оставило очень дурное впечатление. Случилось так, что предыдущее руководство очень плохо относилось к Минго. Я не знаю, был ли у него тогда представитель. Сегодня мы подаём на “Барселону” в суд, потому что считаем, что у нас есть права. Мы не желаем допускать, чтобы кто-то делал что-то неправильно. Произошедшее — варварство. У этого игрока был потенциал», — приводит слова Амеала Marca.

Минго перешёл в «Барселону» в февраля этого года. Контрактное соглашение «Барселоны» с футболистом рассчитано до 2022 года.

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