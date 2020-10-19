«Бока Хуниорс» подал в суд на «Барселону»
«Бока Хуниорс» объявил, что подал в суд на «Барселону»
«Бока Хуниорс» объявил, что подал в суд на «Барселону»
Об этом сообщил президент клуба Хорхе Амор Амеаль.
«Мы подаём на “Барселону” в суд по делу Рамоса Минго. Произошедшее было варварским и оставило очень дурное впечатление. Случилось так, что предыдущее руководство очень плохо относилось к Минго. Я не знаю, был ли у него тогда представитель. Сегодня мы подаём на “Барселону” в суд, потому что считаем, что у нас есть права. Мы не желаем допускать, чтобы
Минго перешёл в «Барселону» в февраля этого года. Контрактное соглашение «Барселоны» с футболистом рассчитано до 2022 года.