Бывший тренер БАТЭ может возглавить пятикратного чемпиона Казахстана

Бага известен по работе с борисовским БАТЭ. Он выигрывал с клубом чемпионат Беларуси, играл на групповых этапах еврокубков. С 2020 года он тренирует литовский «Жальгирис».

«Актобе» по итогам прошлого сезона покинул КПЛ и сейчас выступает в первой лиге чемпионата Казахстана. Команда уверенно лидирует в своей конференции. При этом в сезоне клуб уже поменял двух тренеров — две недели назад в отставку был отправлен Алексей Петрушин.