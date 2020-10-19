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10:17 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший тренер БАТЭ может возглавить пятикратного чемпиона Казахстана

Белорусский специалист Алексей Бага может стать главным тренером пятикратного чемпиона Казахстана «Актобе». Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Владислав Татур.

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Источник: Reuters

Бага известен по работе с борисовским БАТЭ. Он выигрывал с клубом чемпионат Беларуси, играл на групповых этапах еврокубков. С 2020 года он тренирует литовский «Жальгирис».

«Актобе» по итогам прошлого сезона покинул КПЛ и сейчас выступает в первой лиге чемпионата Казахстана. Команда уверенно лидирует в своей конференции. При этом в сезоне клуб уже поменял двух тренеров — две недели назад в отставку был отправлен Алексей Петрушин.

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