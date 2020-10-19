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17:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Митрюшкин находится на просмотре в клубе второй бундеслиги

Российский вратарь Антон Митрюшкин находится на просмотре в команде второй немецкой бундеслиги «Фортуна», сообщает официальный Twitter клуба из Дюссельдорфа.

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Источник: Спорт-Экспресс

24-летний голкипер находится в статусе свободного агента и в случае успешного просмотра сможет подписать контракт вне трансферного окна.

Победитель юношеского чемпионата Европы-2013 в 2016 году перешел из родного «Спартака» в «Сьон». В Швейцарии он завоевал место в основе и стал самым молодым капитаном в истории клуба, но в конце 2017 года получил серьезную травму, от которой восстанавливался полтора года. Вернувшись на поле, Митрюшкин не смог вернуть себе место в составе и летом покинул команду.

В июле голкипер проходил просмотр в «Монако», но в итоге не подписал контракт.

Портал Transfermarkt включил его в символическую сборную свободных агентов, а в Twitter фанаты «Ливерпуля» устроили флешмоб с просьбой подписать россиянина вместо провалившегося в матче с «Астон Виллой» (2:7) Адриана.

«Фортуна» в четырех турах сезона набрала 4 очка и занимает 12-е место в таблице бундеслиги 2.

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