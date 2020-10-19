Митрюшкин находится на просмотре в клубе второй бундеслиги

Победитель юношеского чемпионата Европы-2013 в 2016 году перешел из родного «Спартака» в «Сьон». В Швейцарии он завоевал место в основе и стал самым молодым капитаном в истории клуба, но в конце 2017 года получил серьезную травму, от которой восстанавливался полтора года. Вернувшись на поле, Митрюшкин не смог вернуть себе место в составе и летом покинул команду.