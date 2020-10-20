КФФ сократила дисквалификации футболистам сборной Казахстана и легионеру «Тобола»
Ранее трое получили бан на пять матчей.
Ранее трое получили бан на пять матчей.
Состоялось заседание апелляционного комитета Казахстанской федерации футбола, на котором рассматривались апелляционные жалобы от «Кайсара», «Тобола» и «Жетысу».
«В соответствии со статьей 116 и статьей 31 Дисциплинарного регламента КФФ изменить решение КДК от 06 октября 2020 с заменой санкции в следующем порядке:
— Дисквалифицировать игрока ФК «Кайсар» Асхата Тагыбергена на два матча фактически и три матча условно с испытательным сроком на три месяца.
Срок дисквалификации оставлен в силе и считается с даты от 29 сентября 2020 года", — говорится на сайте КФФ.
Аналогичные решение были приняты в отношении легионера «Тобола» Сенина Себаи и защитника «Жетысу» Олжаса Керимжанова.