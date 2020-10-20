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10:22 (мск), источник: Vesti.kz

КФФ сократила дисквалификации футболистам сборной Казахстана и легионеру «Тобола»

Ранее трое получили бан на пять матчей.

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Состоялось заседание апелляционного комитета Казахстанской федерации футбола, на котором рассматривались апелляционные жалобы от «Кайсара», «Тобола» и «Жетысу».

«В соответствии со статьей 116 и статьей 31 Дисциплинарного регламента КФФ изменить решение КДК от 06 октября 2020 с заменой санкции в следующем порядке:

Казахстанская Премьер-Лига

— Дисквалифицировать игрока ФК «Кайсар» Асхата Тагыбергена на два матча фактически и три матча условно с испытательным сроком на три месяца.

Срок дисквалификации оставлен в силе и считается с даты от 29 сентября 2020 года", — говорится на сайте КФФ.

Аналогичные решение были приняты в отношении легионера «Тобола» Сенина Себаи и защитника «Жетысу» Олжаса Керимжанова.

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