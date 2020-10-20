Министр по делам женщин Бразилии требует посадить в тюрьму экс-футболиста «Реала» Робиньо

В ноябре 2017 года бразильский нападающий был приговорен к девяти годам тюремного заключения за изнасилование. Инцидент произошел в Милане в 2013 году, когда Робиньо и еще пять человек изнасиловали 22-летнюю девушку из Албании. На момент вынесения приговора футболист проживал в Бразилии, которая не имеет договора с Италией о выдаче уголовных преступников. В 2017 году Робиньо обжаловал решение суда, окончательного вердикта нет до сих пор, суд рассматривает апелляции всех обвиняемых, что может затянуть процесс на несколько лет.

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«Немедленно тюрьма, мне больше нечего сказать. Апелляция еще возможна, но есть утечка аудио, что еще вы хотите? Ни одному насильнику нельзя аплодировать. Он хочет вернуться на поле, чтобы изобразить героя», — сказала Алвес.

11 октября Робиньо подписал контракт с бразильским «Сантосом», однако через шесть дней клуб расторг договор, чтобы футболист смог сконцентрироваться на защите в суде.