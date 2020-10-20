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11:46 (мск), источник: ТАСС

Министр по делам женщин Бразилии требует посадить в тюрьму экс-футболиста «Реала» Робиньо

ТАСС, 20 октября. Министр по делам женщин, семьи и правам человека Бразилии Дамарес Алвес требует немедленного заключения в тюрьму футболиста Робиньо. Комментарий министра приводит издание O Globo.

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Источник: AFP 2020

В ноябре 2017 года бразильский нападающий был приговорен к девяти годам тюремного заключения за изнасилование. Инцидент произошел в Милане в 2013 году, когда Робиньо и еще пять человек изнасиловали 22-летнюю девушку из Албании. На момент вынесения приговора футболист проживал в Бразилии, которая не имеет договора с Италией о выдаче уголовных преступников. В 2017 году Робиньо обжаловал решение суда, окончательного вердикта нет до сих пор, суд рассматривает апелляции всех обвиняемых, что может затянуть процесс на несколько лет.

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«Немедленно тюрьма, мне больше нечего сказать. Апелляция еще возможна, но есть утечка аудио, что еще вы хотите? Ни одному насильнику нельзя аплодировать. Он хочет вернуться на поле, чтобы изобразить героя», — сказала Алвес.

11 октября Робиньо подписал контракт с бразильским «Сантосом», однако через шесть дней клуб расторг договор, чтобы футболист смог сконцентрироваться на защите в суде.

Робиньо 36 лет, он выступал за бразильские «Сантос» и «Атлетико Минейро», испанский «Реал», английский «Манчестер Сити», итальянский «Милан», китайский «Гуанчжоу Эвергранд». Нападающий является двукратным чемпионом Бразилии и Испании, по разу побеждал в чемпионате Италии и Китая. В активе игрока 99 матчей и 28 голов за сборную Бразилии, с которой он дважды побеждал в Кубке конфедераций и становился победителем Кубка Америки. Последним клубом Робиньо был турецкий «Истанбул», за который он в сезоне-2019/20 сыграл 15 матчей и отдал одну голевую передачу.

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