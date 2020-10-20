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12:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Трансфер российского футболиста попал в топ-10 самых дорогих в истории АПЛ

Переход бывшего полузащитника сборных СССР и России Андрея Канчельскиса в «Эвертон» попал в топ-10 самых дорогих трансферов в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) с учетом инфляции. Список доступен на сайте Give me sport.

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Источник: РИА "Новости"

В 1995 году английский клуб приобрел россиянина за 6,75 миллиона фунтов стерлингов, что равносильно 69,82 миллиона фунтов на сегодня. Трансфер Канчельскиса занял восьмое место в рейтинге.

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Возглавил рейтинг переход Алана Ширера в «Ньюкасл» в 1996 году (157,7 миллиона фунтов стерлингов по текущему курсу). На втором месте оказался переход Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» в 2016-м — 150,37 миллиона. На третьем — приобретение «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне в 2015-м — 124,9 миллиона.

Английская Премьер-Лига

15 апреля телеканал beIN Sports составил рейтинг лучших российских игроков, выступавших в АПЛ. Канчельскис возглавил список.

Канчельскис в Англии выступал в составе «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Манчестер Сити» и «Саутгемптона». Он по два раза выигрывал чемпионат страны и национальный Суперкубок.

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