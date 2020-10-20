Трансфер российского футболиста попал в топ-10 самых дорогих в истории АПЛ

В 1995 году английский клуб приобрел россиянина за 6,75 миллиона фунтов стерлингов, что равносильно 69,82 миллиона фунтов на сегодня. Трансфер Канчельскиса занял восьмое место в рейтинге.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7a02c433d4094688ece4" data-vnd="7a02c433d4094688ece4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7a02c433d4094688ece4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Возглавил рейтинг переход Алана Ширера в «Ньюкасл» в 1996 году (157,7 миллиона фунтов стерлингов по текущему курсу). На втором месте оказался переход Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» в 2016-м — 150,37 миллиона. На третьем — приобретение «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне в 2015-м — 124,9 миллиона.

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15 апреля телеканал beIN Sports составил рейтинг лучших российских игроков, выступавших в АПЛ. Канчельскис возглавил список.