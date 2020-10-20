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13:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер «Барселоны» признал игру Месси не лучшей

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман признал, что нападающий Лионель Месси пока не набрал оптимальную физическую форму. Его слова приводит Daily Mail.

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«В данный момент его игра могла бы быть лучше», — заявил специалист. Куман добавил, что вопросов к самоотдаче футболиста у него нет, а сам игрок счастлив быть частью команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

10 октября сообщалось, что английский «Манчестер Сити» сохранил желание подписать Месси. Исполнительный директор «горожан» Омар Беррада подтвердил, что в клубе готовы воспользоваться ситуацией, когда аргентинец сможет покинуть сине-гранатовых.

Месси минувшим летом пытался досрочно разорвать контракт с каталонцами и уйти из клуба. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде. Однако в итоге аргентинца убедили остаться в «Барселоне» и отработать действующий контракт.

Барселона (Барселона)

В текущем сезоне испанской Ла Лиги форвард провел четыре матча и забил один мяч. Следующий матч «Барселона» проведет в рамках группового этапа Лиги чемпионов против венгерского «Ференцвароша». Встреча состоится 20 октября, начало — в 22:00 по московскому времени.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Испании

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».

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