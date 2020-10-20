Тренер «Барселоны» признал игру Месси не лучшей

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«В данный момент его игра могла бы быть лучше», — заявил специалист. Куман добавил, что вопросов к самоотдаче футболиста у него нет, а сам игрок счастлив быть частью команды.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7a02c433d4094688ece4" data-vnd="7a02c433d4094688ece4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7a02c433d4094688ece4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

10 октября сообщалось, что английский «Манчестер Сити» сохранил желание подписать Месси. Исполнительный директор «горожан» Омар Беррада подтвердил, что в клубе готовы воспользоваться ситуацией, когда аргентинец сможет покинуть сине-гранатовых.

Месси минувшим летом пытался досрочно разорвать контракт с каталонцами и уйти из клуба. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде. Однако в итоге аргентинца убедили остаться в «Барселоне» и отработать действующий контракт.

Барселона (Барселона) Все о команде

В текущем сезоне испанской Ла Лиги форвард провел четыре матча и забил один мяч. Следующий матч «Барселона» проведет в рамках группового этапа Лиги чемпионов против венгерского «Ференцвароша». Встреча состоится 20 октября, начало — в 22:00 по московскому времени.

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