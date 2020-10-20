Андрей Тихонов столкнулся с первыми проблемами в «Астане»
Матч с «Тоболом» станет дебютным для россиянина.
Матч с «Тоболом» станет дебютным для россиянина.
Новый главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов не сможет рассчитывать на целую группу основных игроков, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Около десяти футболистов столичной команды могут пропустить центральный матч 14-го тура КПЛ против «Тобола»
Из расположения сборной Казахстана с травмами прибыли полузащитник Юрий Перцух и форвард Алексей Щеткин, есть проблемы со здоровьем у Дорина Ротариу, Антонио Рукавины, Тиграна Барсегяна. Также с повреждением после матчей за сборную Кипра прибыл нападающий Пьерос Сотириу.
Из здоровых футболистов, имеющих шансы выйти в основном составе, можно выделить защитников Дмитрия Шомко, Луку Шимуновича и полузащитника Марина Томасова.
Медицинский штаб «Астаны» предпринимает попытки вернуть в строй некоторых из травмированных игроков. Вполне возможно, что несколько ведущих футболистов сыграют «на уколах».
Матч между «Астаной» и «Тоболом» пройдет 22 октября в 17:00 на стадионе «Жас Кыран». Победитель укрепится на втором месте КПЛ.