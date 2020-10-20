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14:17 (мск), источник: Vesti.kz

Андрей Тихонов столкнулся с первыми проблемами в «Астане»

Матч с «Тоболом» станет дебютным для россиянина.

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Источник: РИА "Новости"

Новый главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов не сможет рассчитывать на целую группу основных игроков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана (Нур-Султан)

Около десяти футболистов столичной команды могут пропустить центральный матч 14-го тура КПЛ против «Тобола» из-за различных повреждений.

Из расположения сборной Казахстана с травмами прибыли полузащитник Юрий Перцух и форвард Алексей Щеткин, есть проблемы со здоровьем у Дорина Ротариу, Антонио Рукавины, Тиграна Барсегяна. Также с повреждением после матчей за сборную Кипра прибыл нападающий Пьерос Сотириу.

Из здоровых футболистов, имеющих шансы выйти в основном составе, можно выделить защитников Дмитрия Шомко, Луку Шимуновича и полузащитника Марина Томасова.

Медицинский штаб «Астаны» предпринимает попытки вернуть в строй некоторых из травмированных игроков. Вполне возможно, что несколько ведущих футболистов сыграют «на уколах».

Матч между «Астаной» и «Тоболом» пройдет 22 октября в 17:00 на стадионе «Жас Кыран». Победитель укрепится на втором месте КПЛ.

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