Андрей Тихонов столкнулся с первыми проблемами в «Астане»

Новый главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов не сможет рассчитывать на целую группу основных игроков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

Около десяти футболистов столичной команды могут пропустить центральный матч 14-го тура КПЛ против «Тобола» из-за различных повреждений.

Из расположения сборной Казахстана с травмами прибыли полузащитник Юрий Перцух и форвард Алексей Щеткин, есть проблемы со здоровьем у Дорина Ротариу, Антонио Рукавины, Тиграна Барсегяна. Также с повреждением после матчей за сборную Кипра прибыл нападающий Пьерос Сотириу.

Из здоровых футболистов, имеющих шансы выйти в основном составе, можно выделить защитников Дмитрия Шомко, Луку Шимуновича и полузащитника Марина Томасова.

Медицинский штаб «Астаны» предпринимает попытки вернуть в строй некоторых из травмированных игроков. Вполне возможно, что несколько ведущих футболистов сыграют «на уколах».