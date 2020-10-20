«Актобе» передумали продавать
Титулованный клуб с этого сезона выступает в первой лиге.
Титулованный клуб с этого сезона выступает в первой лиге.
Торги, на которых пятикратный чемпион Казахстана по футболу «Актобе» должен был перейти в доверительное управление, отменили.
Об этом в своем
«На следующей неделе ФК “Актобе” должен был быть выставлен на торги. Звучит это, конечно же, громко. На деле же клуб должен был быть передан в доверительное управление. Но торги не состоятся, тендер отменен. Причина неизвестна», — написал Кожахмет.
Напомним, что несколько недель назад было объявлено о том, что клуб перейдет в доверительное управление, и его выставили на продажу. В прошлом сезоне «Актобе» вылетел из КПЛ и сейчас выступает в первой лиге Казахстана.