«Актобе» передумали продавать

Торги, на которых пятикратный чемпион Казахстана по футболу «Актобе» должен был перейти в доверительное управление, отменили.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Айдын Кожахмет, передает корреспондент Vesti.kz.

«На следующей неделе ФК “Актобе” должен был быть выставлен на торги. Звучит это, конечно же, громко. На деле же клуб должен был быть передан в доверительное управление. Но торги не состоятся, тендер отменен. Причина неизвестна», — написал Кожахмет.