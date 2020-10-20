Без Сейдахмета, но с Хаджи. 10 самых перспективных казахстанских футболистов не старше 20 лет

Молодежная сборная Казахстана по футболу неудачно завершила последние матчи отборочного цикла Евро-2021. Команде Алмаса Кулшинбаева осталось провести лишь одну игру против Фарерских островов в родных стенах.

Между тем большая часть игроков сборной после предстоящей встречи больше не будет вызываться в команду в связи с достижением порогового возраста.

Корреспондент Vesti.kz предлагает список наиболее талантливых и перспективных казахстанских футболистов, которые должны составить костяк «молодежки» в следующем цикле. Включены игроки, родившиеся не раньше 2000 года.

Стоит добавить, что в рейтинг не попал полузащитник алматинского «Кайрата» Еркебулан Сейдахмет (прим. — Сейчас на правах аренды играет в «Жетысу»), не заигравший ни в одном клубе после ухода из российской «Уфы».

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Арман Кенесов.

Клуб: «СКА-Хабаровск» (Россия).

Возраст: 20 лет.

Не превосходя значительно своих сверстников по многим параметрам, Кенесов, тем не менее, имеет одно весомое и наиболее важное преимущество — опыт. Именно за этим воспитанник павлодарского футбола отправился в клуб ФНЛ, где достаточно регулярно играет. На данный момент Кенесов провел за «СКА-Хабаровск» уже 12 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Сразу же высоко планку задирать полузащитник, в отличие от того же Сейдахмета, не стал. Команда, выступающая во втором по значимости дивизионе России — уже шаг вперед для молодого игрока. Играя в непростых условиях, Кенесов становится все более уверенным в своих силах. Поэтому тренерский штаб молодежной сборной в будущем году наверняка не должен игнорировать Армана.

Вячеслав Швырев.

Клуб: «Кайрат-Жастар».

Возраст: 19 лет.

Молодой форвард уже забивал в составе первой команды «Кайрата» и даже получал вызов в национальную сборную от Станимира Стойлова. Правда, затем что-то пошло не так и алматинский клуб отправил одаренного игрока во вторую команду. Там Швырев достаточно регулярно играет и привлекает к себе определенный интерес со стороны других команд КПЛ.

Если Вячеслав подумает над своим поведением (шутка ли, его и из молодежной сборной выгоняли. — Прим. Vesti.kz), то уже в будущем году он способен вернуться в основу. В этом, как видим, шансов нет. «Кайрат» может стать чемпионом без одного из самых талантливых своих футболистов.

Дмитрий Бачек.

Клуб: «Побленсе» (Испания).

Возраст: 19 лет.

Если бы не проблемы с игровой практикой, то Бачек стабильно получал бы вызовы в молодежную сборную. Родной «Шахтер» был заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с ним, однако Дмитрий поглядывал в сторону Европы.

Сначала он ездил на просмотр в хорватский «Хайдук», затем его приглашали в Латвию. В итоге Бачек решил отправиться в Испанию, страну, где ставят прежде всего техничный футбол и умеют работать с молодежью. Его команда выступает в третьем по значимости дивизионе, а сам полузащитник доволен своим выбором. Остается только играть и доказывать свою состоятельность.

Данил Устименко.

Клуб: «Кайрат».

Возраст: 20 лет.

Даже если бы не вектор «Кайрата», направленный на развитие молодых игроков, юный вратарь и без этого боролся бы за статус основного голкипера команды. Кто бы мог подумать, что Устименко навяжет реальную конкуренцию Стасу Покатилову, который к тому же является твердым первым номером в национальной сборной. Экс-игрок российского «Ростова» в последнем туре КПЛ получил травму головы, и теперь тренерский штаб вполне может вновь дать шанс Данилу.

Прыгучий, с отменной реакцией, бесстрашный — это лишь небольшой набор качеств Устименко. Держа его в резерве, тренеры молодежной сборной прекрасно понимают, что после ухода из команды Мухамеджана Сейсена и Бекхана Шайзады именно Данил станет основным вратарем.

Динмухамед Кашкен.

Клуб: «Кайсар».

Возраст: 20 лет.

Определенно этот парень имеет лидерские качества, ведь и в молодежной команде «Астаны», и в различных юношеских сборных Кашкена всегда выбирали капитаном. При этом футболист способен закрыть несколько позиций в обороне. К примеру, в 13-м туре КПЛ наставник «Кайсара» выпустил его на правом фланге защиты и спустя всего четыре минуты Кашкен отметился голевой передачей, ассистировав Лобжанидзе. А еще сверстники из Испании с трудом нашли ключ к воротам молодежной сборной Казахстана во многом благодаря уверенной игре Димаша и его партнеров.

Футбольное образование в академии мадридского «Атлетико» не проходит даром. Кашкен выступал в фарм-клубе «Сарагосы», а затем ездил на просмотр во французский «Лион». Что-то подсказывает, что для амбициозного защитника КПЛ это далеко не предел и вслед за Кенесовым, Бачеком, Оразовым и остальными Кашкен вновь отправится за границу.

Султан Сагнаев.

Клуб: «Астана».

Возраст: 20 лет.

О нем почти не пишут в футбольных пабликах, не называют в числе наиболее одаренных казахстанских футболистов, однако Сагнаев впервые за долгие годы может стать первым уроженцем столицы в национальной сборной. Правда, для этого Султану лучше сменить клуб, ведь в родной «Астане» шансов своей молодежи практически не дают. Выходя на поле в матчах КПЛ в составах все той же «Астаны», «Иртыша» и «Каспия», полузащитник не провалился ни в одном из них и даже смог отличиться в игре с «Кайратом».

Данияр Усенов.

Клуб: «Кайрат».

Возраст: 19 лет.

Универсал, способный сыграть на всех линиях, кроме вратарской, постепенно завоевывает любовь алматинских болельщиков. В минувшем туре премьер-лиги Данияр забил в ворота «Жетысу». К слову, это не первый гол за главную команду «желто-черных» для Усенова, ведь он ранее отличался и в контрольных поединках. В будущем сезоне футболист будет вправе чаще выходить на поле и конкурировать на равных с более старшими коллегами. Все необходимые навыки у него для этого есть.

Аслудин Хаджиев.

Клуб: «Ордабасы».

Возраст: 20 лет.

Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе может выпустить талантливого футболиста на разные позиции. К примеру, неплохо Хаджиев выглядит на фланге обороны. Может сыграть и в средней линии, где прилично забивает в составе молодежной команды во второй лиге. Девять и 11 голов в двух последних сезонах в третьем по значимости дивизионе обратили внимание тренерского штаба на Хаджиева. Если продолжит прогрессировать, то в Казахстане может появиться свой Хаджи, почти однофамилец знаменитого румынского футболиста, игравшего за «Реал» и «Барселону».

Аслудин — техничный, быстрый игрок, к тому же с качественным пасом. Выходя на поле в играх КПЛ, Хаджиев уверенно взаимодействует с партнерами. Думается, шымкентец вправе рассчитывать на то, чтобы чаще выходить в матчах чемпионата.

Вадим Яковлев.

Клуб: «Зимбру» (Молдова).

Возраст: 17 лет.

Самый юный футболист в этом списке. Уроженец Алматинской области продолжил свое обучение в Молдове, где ждет шанса, находясь в расположении кишиневского «Зимбру». Видимо, опасаясь, что его могут перехватить молдаване, тренерский штаб молодежной сборной Казахстана выпустил Яковлева на поле в одном из официальных матчей. Хотя на тот момент Вадиму было только 16 лет.

Даже несмотря на свой «нежный» возраст, центральный полузащитник способен выполнять колоссальный объем работы на поле, выделяясь на фоне старших товарищей. В начале года зарубежные СМИ писали об интересе к Яковлеву со стороны других зарубежных клубов, а эту информацию вскоре подтвердил наставник «Зимбру».

В любом случае футболист способен стать одним из ведущих в молодежной сборной уже в следующем отборочном цикле. Сам он не раз заявлял, что о смене гражданства никогда не задумывался.

Эльхан Астанов.

Клуб: «Ордабасы».

Возраст: 20 лет.

Пока его старший брат после яркого дебюта за «Кайрат» заметно остановился в прогрессе, младший Астанов продолжает расти в игровом плане. Кахабер Цхададзе после недавнего матча с «Шахтером» даже выделил Эльхана и упомянутого выше Хаджиева. Конечно, зарубежный тренер с молодежью точно работать не будет, но при долгосрочной и грамотной политике клуба в «Ордабасы» на долгие годы ведущие позиции могут занять свои воспитанники. Астанов вполне способен превзойти другого воспитанника шымкентского футбола — Еркебулана Тунгышбаева.

Эльхан техничный, реактивный полузащитник, действующий с акцентом на атаку. Выделялся на поле и в матчах за молодежную сборную Казахстана, забив в гостевой игре с Израилем. А еще он «тащил» на себе вторую команду «Ордабасы», отличившись за два сезона 19 раз.