Qazsport определился с трансляцией двух матчей 14-го тура КПЛ в одно время

21 октября стартуют матчи 14 тура КПЛ. В этот день сыграют «Кызылжар» и «Тараз», а 22 октября пройдут сразу четыре игры. Причем две из них начнутся в одно время, но телеканал Qazsport сможет показать обе встречи в прямом эфире, передает корреспондент Vesti.kz.

В 22 октября в 14:00 по времени Нур-Султана запланированы матчи «Кайсар» — «Шахтер» и «Ордабасы» — «Жетысу». В прямом эфире канала зрители увидят игру кызылординцев и карагандинцев, а на сайте Qazsport будет идти трансляция встречи «Ордабасы» и «Жетысу».