Qazsport определился с трансляцией двух матчей 14-го тура КПЛ в одно время
Игры пройдут 22 октября.
Игры пройдут 22 октября.
21 октября стартуют матчи 14 тура КПЛ. В этот день сыграют «Кызылжар» и «Тараз», а 22 октября пройдут сразу четыре игры. Причем две из них начнутся в одно время, но телеканал Qazsport сможет показать обе встречи в прямом эфире, передает корреспондент Vesti.kz.
В 22 октября в 14:00 по времени
Отметим, что в после 13-ти туров КПЛ в чемпионате уверенно лидирует алматинский «Кайрат» в активе которого 32 очка.