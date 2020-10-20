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15:06 (мск), источник: Vesti.kz

Qazsport определился с трансляцией двух матчей 14-го тура КПЛ в одно время

Игры пройдут 22 октября.

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21 октября стартуют матчи 14 тура КПЛ. В этот день сыграют «Кызылжар» и «Тараз», а 22 октября пройдут сразу четыре игры. Причем две из них начнутся в одно время, но телеканал Qazsport сможет показать обе встречи в прямом эфире, передает корреспондент Vesti.kz.

В 22 октября в 14:00 по времени Нур-Султана запланированы матчи «Кайсар» — «Шахтер» и «Ордабасы» — «Жетысу». В прямом эфире канала зрители увидят игру кызылординцев и карагандинцев, а на сайте Qazsport будет идти трансляция встречи «Ордабасы» и «Жетысу».

Отметим, что в после 13-ти туров КПЛ в чемпионате уверенно лидирует алматинский «Кайрат» в активе которого 32 очка.

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