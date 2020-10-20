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15:10 (мск), источник: ТАСС

СМИ: В нидерландском футбольном клубе АЗ выявлено 17 случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 20 октября. Семнадцать представителей нидерландского футбольного клуба АЗ заразились коронавирусом. Об этом сообщает телеканал NOS.

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Источник: AP 2020

16 октября пресс-служба АЗ сообщила, что девять представителей команды (шесть игроков и три сотрудника клуба) сдали тесты на коронавирус с положительными результатами, а 20 октября выпустила заявление, в котором говорится о новых случаях заражения.

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По информации источника, речь идет о восьми игроках основного состава. В данный момент руководство клуба обсуждает с Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возможность проведения матча первого тура группового этапа Лиги Европы против итальянского «Наполи».

Встреча «Наполи» — АЗ должна пройти 22 октября в Италии. Начало игры в 19:55 мск.

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