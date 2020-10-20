СМИ: В нидерландском футбольном клубе АЗ выявлено 17 случаев заражения коронавирусом
ТАСС, 20 октября. Семнадцать представителей нидерландского футбольного клуба АЗ заразились коронавирусом. Об этом сообщает телеканал NOS.
ТАСС, 20 октября. Семнадцать представителей нидерландского футбольного клуба АЗ заразились коронавирусом. Об этом сообщает телеканал NOS.
16 октября
По информации источника, речь идет о восьми игроках основного состава. В данный момент руководство клуба обсуждает с Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возможность проведения матча первого тура группового этапа Лиги Европы против итальянского «Наполи».
Встреча «Наполи» — АЗ должна пройти 22 октября в Италии. Начало игры в 19:55 мск.