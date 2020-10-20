Стало известно, где пройдет ответный матч между «Астаной» и «Кайратом» в КПЛ
Команды сыграют 30 октября.
Команды сыграют 30 октября.
Определился стадион, на котором пройдет матч 16-го тура КПЛ между «Астаной» и «Кайратом». Возможно, главный матч сезона состоится на стадионе «Жас Кыран». Об этом в своем
При этом, по информации Кожахмета, алматинский клуб предлагал перенести встречу на Центральный стадион, где лучше условия для трансляции.
«Но в “Астане”, хорошенько подумав, решили, что “Реал” даже в самые плохие свои времена не стал бы принимать матчи на “Камп Ноу”. Особенно когда есть выбор. И ответили отказом», — написал журналист.
Добавим, что в начале октября команды сыграли первый матч — со счетом 3:0 уверенную победу одержал «Кайрат». Команда Алексея Шпилевского лидирует в чемпионате и на 11 очков опережает «Астану».