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15:30 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно, где пройдет ответный матч между «Астаной» и «Кайратом» в КПЛ

Команды сыграют 30 октября.

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Источник: Reuters

Определился стадион, на котором пройдет матч 16-го тура КПЛ между «Астаной» и «Кайратом». Возможно, главный матч сезона состоится на стадионе «Жас Кыран». Об этом в своем телеграм-канале рассказал журналист Айдын Кожахмет, передает корреспондент Vesti.kz.

Астана (Нур-Султан)

При этом, по информации Кожахмета, алматинский клуб предлагал перенести встречу на Центральный стадион, где лучше условия для трансляции.

Кайрат (Алма-Ата)

«Но в “Астане”, хорошенько подумав, решили, что “Реал” даже в самые плохие свои времена не стал бы принимать матчи на “Камп Ноу”. Особенно когда есть выбор. И ответили отказом», — написал журналист.

Добавим, что в начале октября команды сыграли первый матч — со счетом 3:0 уверенную победу одержал «Кайрат». Команда Алексея Шпилевского лидирует в чемпионате и на 11 очков опережает «Астану».

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