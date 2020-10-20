Игроки «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» признаны лучшими в туре АПЛ
Названы три лучших игрока по итогам пятого тура Английской
Названы три лучших игрока по итогам пятого тура Английской
В топ-3 вошли форвард «Челси» Тимо Вернер, забивший два мяча и сделавший голевую передачу в игре с «Саутгемптоном» (3:3), нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, отметившийся аналогичными результативными действиями во встрече с «Вест Хэмом» (3:3) и Маркус Рашфорд.
Форвард «Манчестер Юнайтед» забил один мяч и сделал две результативные передачи в игре с Ньюкаслом (4:1).