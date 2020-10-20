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16:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Игроки «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» признаны лучшими в туре АПЛ

Названы три лучших игрока по итогам пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020
Челси (Лондон)

В топ-3 вошли форвард «Челси» Тимо Вернер, забивший два мяча и сделавший голевую передачу в игре с «Саутгемптоном» (3:3), нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, отметившийся аналогичными результативными действиями во встрече с «Вест Хэмом» (3:3) и Маркус Рашфорд.

Манчестер Юнайтед (Манчестер)

Форвард «Манчестер Юнайтед» забил один мяч и сделал две результативные передачи в игре с Ньюкаслом (4:1).

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