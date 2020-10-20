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17:39 (мск), источник: Vesti.kz

Вынужденные замены в обороне и грубые ошибки. «Кайрат» перед важными играми столкнулся с кадровыми проблемами

Перестановки в стартовом составе «Кайрата» из-за отсутствия центральных защитников Нуралы Алипа и Раде Дугалича едва не стоили алматинскому клубу очков в матче 13-го тура КПЛ. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как вынужденные решения Алексея Шпилевского добавили нервозности в игру.

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Алматинцы столкнулись с неприятностями некоторое время назад, когда у делегированного в сборную Казахстана Алипа был диагностирован коронавирус. Из-за этого он был помещен в карантин и не смог помочь национальной команде. Еще одним заболевшим COVID-19 оказался полузащитник Султанбек Астанов, хотя потеря его на фоне Алипа выглядит не такой масштабной. Кроме того, перед встречей с «Жетысу» обнаружилось отсутствие другого основного центрального защитника Раде Дугалича, у которого, как утверждают источники близкие к ситуации растяжение мышцы бедра.

Потеря целой связки на столь важных позициях, вынудила Шпилевского к центральному защитнику Денису Полякову, который впервые в статусе игрока «Кайрата» съездил в сборную Беларуси, отрядить номинального опорного полузащитника Айбола Абикена. Для Абикена эта роль знакома, он ранее уже исполнял в алматинском клубе данные функции. Правда, в нынешнем сезоне полузащитник больше играл на позиции правого хавбека, вытеснив из состава Конрада Вжесиньски.

В игре с «Жетысу» Абикен занял место левого центрального защитника, на этой позиции выступает Алип, а Поляков расположился правее, где играет Дугалич. Именно первая ошибка Абикена привела к голу в ворота «Кайрата» на шестой минуте матча.

После этого взятие ворот соорудили Суюмбаев и Покатилов, поставив алматинский клуб в крайне трудное положение. Благо для Шпилевского, его оборона больше не допускала ляпов, а команда сумела исправить ситуацию, но этих ошибок с лихвой хватило тренерскому штабу для серьезного разбора игры.

К слову, Поляков, забивший гол с нулевого угла, когда все ждали прострел, отчасти реабилитировал защитную линию в этом матче. Как всегда, продуктивен и надежен был Миканович на правом краю обороны «Кайрата». Хорват также принял деятельное участие в атаке. С его передач алматинцы забили третий и четвертые голы.

Впрочем, стоит сказать, линия обороны во главе с Покатиловым действовала мягко говоря не образцово и вряд ли может занести себе в актив этот матч. Пока неясно, сколько будет продолжаться карантин Алипа и когда вернется в строй Дугалич. Впереди у «Кайрата» пять матчей за 17 дней, потери очков в которых будут чреваты. 22 октября команда Шпилевского сыграет с «Каспием», а затем алматинцев ждет сверхсложный календарь: 26 октября матч с «Тоболом», 30 октября с «Астаной», третьего ноября против «Ордабасы» и седьмого игра с «Кайсаром». В данных обстоятельствах, дефицит исполнителей в составе, а особенно центральных защитников, которые являются основными, не добавляют спокойствия тренерскому штабу и болельщикам.

Отметим, по итогам 13 туров «Кайрат» набрал 32 очка. «Тобол» сместил со второй строчки «Астану». У костанайцев 23 балла, у столичного клуба — 21. С турнирной таблицей КПЛ-2020 можно ознакомиться здесь.

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