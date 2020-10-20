Агент Головина: Летом мы вели вялотекущие переговоры с «Барселоной» и «ПСЖ»

«У Саши восстановление идёт по плану, буквально на днях разговаривал с ним. 18 октября ему кололи плазму в место травмы. На полное восстановление нужно около трёх недель, если всё будет нормально.

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Сейчас Головин — это сложившийся европейский игрок. Что я имею в виду? Когда он только пришёл в «Монако», он немного не понимал происходящего вокруг. Всё-таки это непросто: другая страна, другой язык, другой менталитет. А сейчас это уже на 100% адаптировавшийся к европейской жизни и футболу человек. Он профессионал. Чётко знает и понимает, как распределять время между работой, восстановлением и отдыхом. То есть человек грамотно расставляет приоритеты. Это очень важно.