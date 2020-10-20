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21:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Дженоа» оценил игру Шомуродова в дебютном матче Серии А

Главный тренер «Дженоа» Роландо Маран поделился мнением об игре узбекистанского нападающего Эльдора Шомуродова в матче 4-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (0:0).

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«Дал ему шанс проявить себя, но у Шомуродова пока нет знаний о нашем футболе. Серия А отличается от других чемпионатов, поэтому он не знает, как играть здесь. Ему нужно время, поэтому придётся набраться терпения. Он сыграл без ошибок, благодарен ему за игру», — приводит слова Марана Sos Fanta со ссылкой на Sky Sport.

25-летний Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» 4 октября. Сумма трансфера составила € 7,5 млн. Футболист подписал с клубом из Генуи контракт до лета 2024 года. За «Ростов» игрок выступал с 2017 года, а до этого играл на родине за «Бунёдкор» и «Машъаль».

Верона
0:0
Первый тайм: 0:0
Дженоа
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