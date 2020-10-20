Тренер «Дженоа» оценил игру Шомуродова в дебютном матче Серии А

«Дал ему шанс проявить себя, но у Шомуродова пока нет знаний о нашем футболе. Серия А отличается от других чемпионатов, поэтому он не знает, как играть здесь. Ему нужно время, поэтому придётся набраться терпения. Он сыграл без ошибок, благодарен ему за игру», — приводит слова Марана Sos Fanta со ссылкой на Sky Sport.