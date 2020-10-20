Гордейчук признан лучшим игроком 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу

В победном поединке с земляками из «Руха» (5:2) 30-летний полузащитник «Динамо» забил один мяч и отдал две голевые передачи своим партнерам.
Михаил Гордейчук включен в символическую сборную минувшего тура, куда вошел и его одноклубник Александр Нойок, а также жодинские торпедовцы Максим Бордачев, Андрей Хачатурян и Дмитрий Антилевский, минские динамовцы Владислав Климович и Артем Сухоцкий, Дмитрий Гущенко и Жулио Сезар из «Витебска», Лазар Сайчич из «Городеи» и Максим Скавыш из борисовского БАТЭ.
Максим Скавыш возглавляет список лучших бомбардиров 30-го чемпионата Беларуси, забив 15 мячей.
Лидирует в первенстве БАТЭ, в активе которого 50 очков, на второй позиции — гродненский «Неман», набравший 47 баллов, третьим идет солигорский «Шахтер», имеющий 46 очков.
Матчи 27-го тура пройдут 24—26 октября.