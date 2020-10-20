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22:27 (мск), источник: БЕЛТА

Гордейчук признан лучшим игроком 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский динамовец Михаил Гордейчук стал лучшим игроком 26-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В победном поединке с земляками из «Руха» (5:2) 30-летний полузащитник «Динамо» забил один мяч и отдал две голевые передачи своим партнерам.

Михаил Гордейчук включен в символическую сборную минувшего тура, куда вошел и его одноклубник Александр Нойок, а также жодинские торпедовцы Максим Бордачев, Андрей Хачатурян и Дмитрий Антилевский, минские динамовцы Владислав Климович и Артем Сухоцкий, Дмитрий Гущенко и Жулио Сезар из «Витебска», Лазар Сайчич из «Городеи» и Максим Скавыш из борисовского БАТЭ.

Максим Скавыш возглавляет список лучших бомбардиров 30-го чемпионата Беларуси, забив 15 мячей.

Лидирует в первенстве БАТЭ, в активе которого 50 очков, на второй позиции — гродненский «Неман», набравший 47 баллов, третьим идет солигорский «Шахтер», имеющий 46 очков.

Матчи 27-го тура пройдут 24—26 октября.

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