Гордейчук признан лучшим игроком 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу

В победном поединке с земляками из «Руха» (5:2) 30-летний полузащитник «Динамо» забил один мяч и отдал две голевые передачи своим партнерам.

Михаил Гордейчук включен в символическую сборную минувшего тура, куда вошел и его одноклубник Александр Нойок, а также жодинские торпедовцы Максим Бордачев, Андрей Хачатурян и Дмитрий Антилевский, минские динамовцы Владислав Климович и Артем Сухоцкий, Дмитрий Гущенко и Жулио Сезар из «Витебска», Лазар Сайчич из «Городеи» и Максим Скавыш из борисовского БАТЭ.