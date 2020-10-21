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09:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» продлила контракты с Пике, тер Штегеном, Де Йонгом и Лангле

Пресс-служба «Барселоны» сразу после победы в матче 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Ференцварошем» (5:1) объявила о продлении контрактов с несколькими ключевыми футболистами, сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: AP 2020

Каталонский клуб достиг соглашения о продлении контракта с немецким голкипером Марком-Андре тер Штегеном, защитниками Клеманом Лангле и Жераром Пике, а также с полузащитником Френки де Йонгом.

33-летний Пике продлил контракт до 20 июня 2024 года, а пункт о его выкупе составляет € 500 млн. Продление контракта возможно при условии, что игрок проведёт определённое количество матчей в сезоне-2021/2022.

Тер Штеген заключил соглашение до 30 июня 2025 года с опцией выкупа в размере € 500 млн. 25-летний француз Клеман Лангле подписал контракт до 30 июня 2026 года с клаусулой в размере € 300 млн, а молодой 23-летний нидерландский полузащитник Френки де Йонг — до лета 2026 года с возможностью выкупа за € 400 млн.

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