«Барселона» продлила контракты с Пике, тер Штегеном, Де Йонгом и Лангле

Каталонский клуб достиг соглашения о продлении контракта с немецким голкипером Марком-Андре тер Штегеном, защитниками Клеманом Лангле и Жераром Пике, а также с полузащитником Френки де Йонгом.

33-летний Пике продлил контракт до 20 июня 2024 года, а пункт о его выкупе составляет € 500 млн. Продление контракта возможно при условии, что игрок проведёт определённое количество матчей в сезоне-2021/2022.