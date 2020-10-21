Отрыв «Кайрата» и рокировка «Тобола» с «Астаной»? Превью к 14-му туру КПЛ

«Кызыл-Жар СК» — «Тараз»

Программа тура откроется матчем между петропавловцами и жамбыльцами. Игра пройдет 21 октября на поле академии имени Сегизбаева. «Кызыл-Жар СК» в последних пяти матчах потерпел четыре поражения. «Тараз» в последних трех играх неизменно играл вничью.

Жамбылский клуб находится на восьмом месте и стучится в группу середняков. Победа над петропавловцами при определенных раскладах позволит им сравняться по очкам с «Шахтером» и «Жетысу». Правда, эти клубы в своих матчах должны проиграть.

«Кызыл-Жар СК» набрал восемь очков и занимает предпоследнее, десятое место. В случае победы петропавловцы обойдут «Окжетпес» (10), так как кокшетаусцы пропускают тур.

«Кайсар» — «Шахтер»

Кызылординцы и карагандинцы располагаются по соседству. «Кайсар» с 17 очками — на пятом месте, а «Шахтер» и «Жетысу», набрав по 16 баллов, делят шестую и седьмую строчки турнирной таблицы. В случае победы «волки» по потерянным очкам могут приблизиться к «Ордабасы».

Отметим, что последние три матча «Кайсар» завершил вничью. При поражении кызылординцы пропустят вперед «Шахтер» и, возможно, «Жетысу».

Матч пройдет 22 октября на поле академии имени Сегизбаева.

«Ордабасы» — «Жетысу»

Если шымкентский клуб выиграет, то может на время (из-за большего количества матчей) подняться на второе место. Для этого нужно, чтобы «Тобол» и «Астана» сыграли вничью. У «Ордабасы» сейчас 21 балл, столько же у столичного клуба, а у «Тобола» — 23.

«Жетысу» тоже может поправить турнирное положение.

В четвертом туре «Ордабасы», уступая «Жетысу» со счетом 0:2, сумел совершить камбэк — 3:2.

Встреча 14-го тура состоится 22 октября на базе национальных сборных в Талгаре.

«Астана» — «Тобол»

В минувшем туре после того, как количество матчей «Тобола» и «Астаны» сравнялось, костанайцы сместили столичный клуб со второй строчки в турнирной таблице.

Сейчас у «Тобола» 23 очка и по потерянным баллам он уступает «Кайрату» шесть очков. «Астана» в случае успеха может занять вторую строчку. В случае ничьей соперники, скорее всего, позволят оторваться «Кайрату» и настигнуть себя преследователям из середины таблицы.

«Астана» проведет первый матч под руководством Андрея Тихонова, который столкнулся с кадровыми проблемами.

В первом круге «Тобол» обыграл «Астану» со счетом 2:0. Предстоящий матч пройдет 22 октября на стадионе «Жас-Кыран».

«Кайрат» — «Каспий»

Алматинцы перед сложным отрезком календаря игр встретятся с аутсайдером КПЛ-2020. По всей видимости, команде Алексея Шпилевского не придется испытать проблемы, как в недавней встрече с «Жетысу». Победа позволит «Кайрату» набрать 35 очков и, в случае осечек у ближайших преследователей — «Тобола» и «Астаны», которым предстоит очный матч, отрыв алматинцев возрастет.

Встреча пройдет 22 октября на Центральном стадионе.