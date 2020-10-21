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11:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роман Шаронов вошел в тренерский штаб кипрского «Пафоса»

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бывший защитник и тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов вошел в тренерский штаб «Пафоса», сообщается в аккаунте кипрской футбольной команды в Instagram.

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Источник: Спорт РИА Новости

В «Пафосе» 44-летний Шаронов займет должность ассистента Дмитрия Михайленко, который возглавил клуб во вторник.

Шаронов покинул пост тренера «Рубина» в декабре 2019 года.

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