Роман Шаронов вошел в тренерский штаб кипрского «Пафоса»
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бывший защитник и тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов вошел в тренерский штаб «Пафоса», сообщается в аккаунте кипрской футбольной команды в Instagram.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бывший защитник и тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов вошел в тренерский штаб «Пафоса», сообщается в аккаунте кипрской футбольной команды в Instagram.
В «Пафосе» 44-летний Шаронов займет должность ассистента Дмитрия Михайленко, который возглавил клуб во вторник.
Шаронов покинул пост тренера «Рубина» в декабре 2019 года.