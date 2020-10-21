Футбольные матчи в Греции будут проходить без зрителей из-за коронавируса

Ранее экспертная комиссия министерства здравоохранения дала согласие на возвращение ограниченного числа болельщиков на стадионы — 10% от общей вместимости каждой двери, но не более 3,5 тысячи человек. С начала пандемии коронавируса игры проходили без болельщиков на трибунах. Первые игры в присутствии болельщиков в Греции должны были сыграть вечером в среду «Олимпиакос» и «Марсель», а в четверг ПАОК — «Омония». Затем в присутствии болельщиков должны были проходить игры чемпионата греческой Суперлиги с 31 октября.