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12:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футбольные матчи в Греции будут проходить без зрителей из-за коронавируса

АФИНЫ, 21 окт — РИА Новости. Футбольные матчи в Греции по-прежнему будут проходить без зрителей, такое решение принял премьер-министр Кириакос Мицотакис из-за роста инфицированных коронавирусом, сообщила пресс-служба главы правительства.

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Ранее экспертная комиссия министерства здравоохранения дала согласие на возвращение ограниченного числа болельщиков на стадионы — 10% от общей вместимости каждой двери, но не более 3,5 тысячи человек. С начала пандемии коронавируса игры проходили без болельщиков на трибунах. Первые игры в присутствии болельщиков в Греции должны были сыграть вечером в среду «Олимпиакос» и «Марсель», а в четверг ПАОК — «Омония». Затем в присутствии болельщиков должны были проходить игры чемпионата греческой Суперлиги с 31 октября.

«Распоряжением премьер-министра Кириакоса Мицотакиса отменяется решение о присутствии ограниченного числа болельщиков на футбольных матчах. Премьер-министр, принимая во внимание рост случаев заболевания по всей Европе, чего нельзя исключать в Греции, посчитал, что проведение игр даже с небольшим числом болельщиков в то время, когда необходимо избегать любого скопления людей и строго соблюдать гигиенические правила, даст неверный сигнал гражданам», — сообщила пресс-служба.

Заместитель министра гражданской защиты, отвечающий за антикризисное управление, Никос Хардалиас сообщил на брифинге, что «агрессивная вспышка пандемии» по всей Европе за последние дни заставила премьера отменить решение о присутствии ограниченного числа болельщиков на футбольных матчах.

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