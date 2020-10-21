Футбольные матчи в Греции будут проходить без зрителей из-за коронавируса
АФИНЫ, 21 окт — РИА Новости. Футбольные матчи в Греции
АФИНЫ, 21 окт — РИА Новости. Футбольные матчи в Греции
Ранее экспертная комиссия министерства здравоохранения дала согласие на возвращение ограниченного числа болельщиков на стадионы — 10% от общей вместимости каждой двери, но не более 3,5 тысячи человек. С начала пандемии коронавируса игры проходили без болельщиков на трибунах. Первые игры в присутствии болельщиков в Греции должны были сыграть вечером в среду «Олимпиакос» и «Марсель», а в четверг ПАОК — «Омония». Затем в присутствии болельщиков должны были проходить игры чемпионата греческой Суперлиги с 31 октября.
«Распоряжением
Заместитель министра гражданской защиты, отвечающий за антикризисное управление, Никос Хардалиас сообщил на брифинге, что «агрессивная вспышка пандемии» по всей Европе за последние дни заставила премьера отменить решение о присутствии ограниченного числа болельщиков на футбольных матчах.