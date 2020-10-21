Текущие события
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
Ротор
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Оренбург
Сочи
11
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Нижний Новгород
Химки
11
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Динамо Бр
Тамбов
02
Футбол. Кубок России
18:30
Шинник
Ахмат
Футбол. Кубок России
19:00
Чертаново
Уфа
Футбол. Еврокубки
19:55
Зальцбург
Локомотив
Футбол. Еврокубки
19:55
Реал
Шахтер Д
Футбол. Кубок России
15:00
Енисей
Спартак
10
Футбол. Кубок России
15:00
Текстильщик
Арсенал Т
П 3:4
00
Футбол. Кубок России
14:00
Велес
Урал
13
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Мидтьюлланн
Аталанта
Все события
Фоторепортажи
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
19Сборная России упустила победу над Турцией в Лиге наций
14:02 (мск), источник: Vesti.kz

Грубая ошибка вратаря помогла «Кызыл-Жару» победить «Тараз» в 14 туре КПЛ

14-й тур КПЛ стартовал матчем между аутсайдерами чемпионата «Кызыл-Жаром» и «Таразом». В упорной борьбе минимальную победу одержал клуб из Петропавловска, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

В первом таймы обе команды играли в закрытый и оборонительный футбол, поэтому опасных моментом почти не возникало. По такому же сценарию проходила и вторая половина встречи.

Успеха петропавловцы добились на 69-й минуте. После подачи углового грубо ошибся вратарь «Тараза» Джурахон Бабаханов, отбивший мяч прямо на ногу Момоду Сисею.

До финального свистка «Тараз» не сумел отыграться и потерпел очередное поражение. Благодаря своей победе «Кызыл-Жар» поднялся на девятое место, набрав 11 очков. «Тараз» занимает восьмую строчку с 13-ю баллами.

В США назвали фаворита в титульном бою Елеусинова против экс-чемпиона мира
«Зенит» — с нулем. «Краснодар» — с характером
Гимнастка вошла в топ-25 самых сексуальных женщин России (фото)
Рекорды Месси и победа Сульшера в Париже. Обзор Лиги чемпионов
Хабиб заявил, что не любит говорить о своей победной серии
Криштиану Роналду кардинально сменил имидж (фото)
Mail.ru стал партнером ЦСКА
Куртки Xiaomi с утеплителем из аэрогеля продают по суперцене
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь