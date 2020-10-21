Грубая ошибка вратаря помогла «Кызыл-Жару» победить «Тараз» в 14 туре КПЛ

В первом таймы обе команды играли в закрытый и оборонительный футбол, поэтому опасных моментом почти не возникало. По такому же сценарию проходила и вторая половина встречи.
Успеха петропавловцы добились на 69-й минуте. После подачи углового грубо ошибся вратарь «Тараза» Джурахон Бабаханов, отбивший мяч прямо на ногу Момоду Сисею.
До финального свистка «Тараз» не сумел отыграться и потерпел очередное поражение. Благодаря своей победе «Кызыл-Жар» поднялся на девятое место, набрав 11 очков. «Тараз» занимает восьмую строчку с 13-ю баллами.