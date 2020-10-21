Криштиану Роналду кардинально сменил имидж. Форвард «Ювентуса» теперь лысый
Форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram.
Форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram.
35-летний португалец показал подписчикам свой новый имидж — футболист побрился налысо.
Ранее стало известно, что Роналду заразился коронавирусом. Болезнь протекает у него бессимптомно. Нападающий находится на самоизоляции дома.
В текущем сезоне Роналду провел два матча за туринцев, забил три гола и сделал одну результативную передачу.