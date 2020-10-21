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14:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Криштиану Роналду кардинально сменил имидж. Форвард «Ювентуса» теперь лысый

Форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram.

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35-летний португалец показал подписчикам свой новый имидж — футболист побрился налысо.

Ранее стало известно, что Роналду заразился коронавирусом. Болезнь протекает у него бессимптомно. Нападающий находится на самоизоляции дома.

В текущем сезоне Роналду провел два матча за туринцев, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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