Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Зальцбург
Локомотив
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Реал
Шахтер Д
23
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Мидтьюлланн
Аталанта
Футбол. Кубок России
19:00
Чертаново
Уфа
04
Футбол. Кубок России
18:30
Шинник
Ахмат
П 3:4
11
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
Ротор
30
Футбол. Кубок России
17:00
Оренбург
Сочи
П 2:4
11
Футбол. Кубок России
16:00
Нижний Новгород
Химки
П 9:10
11
Футбол. Кубок России
16:00
Динамо Бр
Тамбов
02
Футбол. Кубок России
15:00
Енисей
Спартак
10
Футбол. Кубок России
15:00
Текстильщик
Арсенал Т
П 3:4
00
Футбол. Кубок России
14:00
Велес
Урал
13
Все события
Фоторепортажи
11Леброн Джеймс в четвертый раз стал чемпионом НБА
10Сборная России разошлась миром с Венгрией
18:21 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Минска» победили «Славию» в чемпионате Беларуси

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» одержали победу над мозырской «Славией» со счетом 2:1 в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В первом тайме сегодняшней игры на поле столичного стадиона «Трактор» хозяев вывел вперед Владислав Насибуллин, вскоре после перерыва Ислам Тлупов сравнял счет, а на 77-й минуте полузащитник «Минска» Александр Ануфриев забил победный гол.

Читайте также
Гордейчук признан лучшим игроком 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Положение команд в белорусском первенстве сейчас таково: БАТЭ — 50 очков (26 матчей), «Неман» — 47 (26), «Шахтер» — 46 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 44 (26), «Ислочь» — 43 (26), «Динамо» (Минск) — 42 (26), «Динамо» (Брест) — 41 (24), «Рух» — 39 (26), «Энергетик-БГУ» — 35 (25), «Витебск» — 34 (26), «Минск» — 34 (26), «Славия» — 28 (24), «Слуцк» — 24 (24), «Городея» — 24 (26), «Белшина» — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (26).

Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 15 мячей.

Завтра состоится еще один отложенный поединок — в перенесенной игре 17-го тура брестское «Динамо» примет на своем поле гостей из «Слуцка».

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Я устал! В этом котике многие узнаю себя - видео
Кокорин потерялся, Понсе сломался. Но «Спартак» идет дальше в КР
Гимнастка вошла в топ-25 самых сексуальных женщин России (фото)
«Спартаку» предписали провести домашнюю игру РПЛ без зрителей
Норвежские лыжницы оправдались за препараты от астмы
Хет-трик после 86-й минуты. Удивительный камбэк «Урала» в КР
«Реал» принимает «Шахтер» в ЛЧ (трансляция)
Куртки Xiaomi с утеплителем из аэрогеля продают по суперцене
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь