Футболисты «Минска» победили «Славию» в чемпионате Беларуси
21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» одержали победу над мозырской «Славией» со счетом 2:1 в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» одержали победу над мозырской «Славией» со счетом 2:1 в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме сегодняшней игры на поле столичного стадиона «Трактор» хозяев вывел вперед Владислав Насибуллин, вскоре после перерыва Ислам Тлупов сравнял счет, а на 77-й минуте полузащитник «Минска» Александр Ануфриев забил победный гол.
Положение команд в белорусском первенстве сейчас таково: БАТЭ — 50 очков (26 матчей), «Неман» — 47 (26), «Шахтер» — 46 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 44 (26), «Ислочь» — 43 (26), «Динамо» (Минск) — 42 (26), «Динамо» (Брест) — 41 (24), «Рух» — 39 (26), «Энергетик-БГУ» — 35 (25), «Витебск» — 34 (26), «Минск» — 34 (26), «Славия» — 28 (24), «Слуцк» — 24 (24), «Городея» — 24 (26), «Белшина» — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (26).
Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 15 мячей.
Завтра состоится еще один отложенный поединок — в перенесенной игре 17-го тура брестское «Динамо» примет на своем поле гостей из «Слуцка».