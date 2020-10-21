«Жетысу» — «Кайрат» и еще четыре самых зажигательных матча КПЛ-2020
Иногда чемпионат Казахстана пылает эмоциями и голами.
Иногда чемпионат Казахстана пылает эмоциями и голами.
Недавний матч между «Жетысу» и «Кайратом» оказался невероятно остросюжетным и нетипичным для нашей лиги. Корреспондент Vesti.kz вспомнил еще несколько подобных игр в нынешнем сезоне чемпионата Казахстана.
Южное дерби получилось действительно горячим. Команда Владимира Никитенко загрузила три мяча еще в первом тайме, что просто выбесило босса «Ордабасы» Бахтияра Байсеитова, который с трибун требовал убрать с поля игрока своей команды Александра Клещенко. Во втором тайме шымкентцы начали план по спасению, забили два мяча с пенальти, заработали численное большинство, но до камбэка так и не дотянули.
Обычно у Владимира Никитенко достаточно рациональные команды, но в нынешнем сезоне «Тараз» не заставляет скучать. После провального старта «Окжетпесу» была жизненно необходима первая победа в сезоне, поэтому подопечные Андрея Карповича не сдавались до последних минут. Бауыржан Турысбек из «Тараза» был явно против поражения, оформив дубль, но все же «Окжетпес» благодаря балканской связке Стоянович — Обрадович вырвал победу на 89-й минуте.
К 70-й минуте «Жетысу» горел со счетом 0:2 и казалось, что «Шахтер» доведет дело до положительного результата. Но команда Дмитрия Огая за 20 минут перевернула игру благодаря стандартам, ошибкам соперника и голевому чутью Айбара Жаксылыкова. Драматичный, результативный и бодрый футбол принес «Жетысу» три очка, а упомянутому Жаксылыкову вызов в сборную Казахстана.
Понятно, что каждая встреча с «Кайратом» для Андрея Карповича это нечто особенное, но едва ли можно было ожидать, что его команда в статусе аутсайдера сможет не просто отобрать очки у алматинцев, но и забить аж три мяча. Решающее влияние на исход в итоге оказал Вагнер, он не позволил «Кайрату» проиграть и оформил красивые цифры на табло — 3:3!
После международной паузы и тягостного впечатления от игр сборных, футболисты «Кайрата» и «Жетысу» как следует оторвались в чемпионате страны. Причем всю интригу в матче кайратовцы создавали практически самостоятельно.
Две чудовищные ошибки в обороне, два незабитых пенальти, камбэк «Кайрата», удаление Дарабаева спустя четыре минуты после выхода на поле, дебютный гол юного Усенова, в общем, абсолютно инфернальное зрелище, которому не хватило только драки напоследок, хотя и без этого матч стал наиболее событийным в сезоне.