Завершилась проверка по «подозрительному» матчу второй лиги Казахстана

Профессиональная футбольная лига Казахстана по итогам проверки не нашла признаков договорного характера в матче второй лиги между молодежным составом «Кызыл-Жара» и командой SD Family, передает корреспондент Vesti.kz.

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Как говорится, в специальном сообщении лиги в рамках проверки был проведен опрос официальных лиц матча, просмотрена и разобрана по эпизодам видеозапись игры, проанализированы коэффициенты, как на итоговый результат матча, так и на количество забитых мячей. Рассмотрены параметры коэффициентов и количества ставок в казахстанском сегменте букмекерского рынка, дополнительно были изучены изменения коэффициентов в режиме Live в мировом сегменте.

«По итогам просмотренной видеозаписи матча специалисты Казахстанской федерации футбола не усмотрели в действиях игроков обеих команд нестандартных действий, выражающих отсутствие спортивной борьбы. Матч был важен с турнирной точки зрения как для одной, так и для другой команды, оба коллектива перед началом встречи претендовали на лидерство в своей группе, что являлось важной спортивной мотивацией для всех участников матча» — говорится в заявлении.