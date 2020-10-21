Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Зальцбург
Локомотив
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Реал
Шахтер Д
23
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Мидтьюлланн
Аталанта
Футбол. Кубок России
19:00
Чертаново
Уфа
04
Футбол. Кубок России
18:30
Шинник
Ахмат
П 3:4
11
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
Ротор
30
Футбол. Кубок России
17:00
Оренбург
Сочи
П 2:4
11
Футбол. Кубок России
16:00
Нижний Новгород
Химки
П 9:10
11
Футбол. Кубок России
16:00
Динамо Бр
Тамбов
02
Футбол. Кубок России
15:00
Енисей
Спартак
10
Футбол. Кубок России
15:00
Текстильщик
Арсенал Т
П 3:4
00
Футбол. Кубок России
14:00
Велес
Урал
13
Все события
Фоторепортажи
11Леброн Джеймс в четвертый раз стал чемпионом НБА
10Сборная России разошлась миром с Венгрией
20:52 (мск), источник: Vesti.kz

Завершилась проверка по «подозрительному» матчу второй лиги Казахстана

Две команды обвиняли в участии в договорной игре.

Наверх

Профессиональная футбольная лига Казахстана по итогам проверки не нашла признаков договорного характера в матче второй лиги между молодежным составом «Кызыл-Жара» и командой SD Family, передает корреспондент Vesti.kz.

Читайте также
Казахстанский клуб пропустил девять мячей в матче с автоголом, пенальти и дублем

Как говорится, в специальном сообщении лиги в рамках проверки был проведен опрос официальных лиц матча, просмотрена и разобрана по эпизодам видеозапись игры, проанализированы коэффициенты, как на итоговый результат матча, так и на количество забитых мячей. Рассмотрены параметры коэффициентов и количества ставок в казахстанском сегменте букмекерского рынка, дополнительно были изучены изменения коэффициентов в режиме Live в мировом сегменте.

«По итогам просмотренной видеозаписи матча специалисты Казахстанской федерации футбола не усмотрели в действиях игроков обеих команд нестандартных действий, выражающих отсутствие спортивной борьбы. Матч был важен с турнирной точки зрения как для одной, так и для другой команды, оба коллектива перед началом встречи претендовали на лидерство в своей группе, что являлось важной спортивной мотивацией для всех участников матча» — говорится в заявлении.

Напомним, что матче между «Кызыл-Жаром СК М» и SD Family во второй лиге завершился с победой петропавловской команды со счетом 9:0.

Читайте также
Завершилась проверка по "подозрительному" матчу второй лиги Казахстана
Кокорин потерялся, Понсе сломался. Но «Спартак» идет дальше в КР
Гимнастка вошла в топ-25 самых сексуальных женщин России (фото)
«Спартаку» предписали провести домашнюю игру РПЛ без зрителей
Норвежские лыжницы оправдались за препараты от астмы
Хет-трик после 86-й минуты. Удивительный камбэк «Урала» в КР
«Реал» принимает «Шахтер» в ЛЧ (трансляция)
Куртки Xiaomi с утеплителем из аэрогеля продают по суперцене
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь