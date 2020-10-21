Новости по поводу травмы Кьеллини. «Юве» вернулся в Турин и начал подготовку к матчу с «Вероной»

«Ювентус» вернулся из Киева и сразу же принялся за тренировки: «Ювентус» уже в это воскресенье сыграет матч против «Вероны», который предшествует второму дню группового этапа Лиги Чемпионов, против «Барселоны».

Тренажерный зал и отдых для тех, кто играл вчера, владение мячом и матч для остальной группы: это сегодняшнее меню.

Наконец, хорошие новости для Джорджо Кьеллини: обследование, которое он прошел сегодня, не выявило мышечных повреждений его правого бедра, поэтому его состояние будет контролироваться изо дня в день.