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21:23 (мск), источник: Sports.Ru

Новости по поводу травмы Кьеллини. «Юве» вернулся в Турин и начал подготовку к матчу с «Вероной»

Кьеллини в безопасности.

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Источник: AP 2020

«Ювентус» вернулся из Киева и сразу же принялся за тренировки: «Ювентус» уже в это воскресенье сыграет матч против «Вероны», который предшествует второму дню группового этапа Лиги Чемпионов, против «Барселоны».

Тренажерный зал и отдых для тех, кто играл вчера, владение мячом и матч для остальной группы: это сегодняшнее меню.

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Наконец, хорошие новости для Джорджо Кьеллини: обследование, которое он прошел сегодня, не выявило мышечных повреждений его правого бедра, поэтому его состояние будет контролироваться изо дня в день.

Источник — jufc.ru

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