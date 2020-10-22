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09:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фернандиньо пропустит около шести недель из-за травмы

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Футболист «Манчестер Сити» Фернандиньо пропустит от четырех до шести недель из-за травмы ноги, полученной в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Порту», заявил главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Сити» в среду дома обыграл «Порту» со счетом 3:1. Фернандиньо вышел на замену на 85-й минуте, но в добавленное ко второму тайму время покинул поле из-за повреждения.

«Плохие новости. У него проблема с ногой, думаю, он будет восстанавливаться 4−6 недель. Это большой удар для нас, учитывая количество игр», — сказал Гвардиола, слова которого приводятся на странице «Манчестер Сити» в Twitter.

Фернандиньо в текущем сезоне сыграл шесть матчей во всех турнирах.

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