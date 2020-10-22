«Палмейрас» в Кубке Либертадорес разгромил аргентинский «Тигре», «Фламенго» обыграл колумбийский «Хуниор»
«Палмейрас» в матче Кубка Либертадорес обыграл аргентинский «Тигре» со счетом 5:0.
«Палмейрас» в матче Кубка Либертадорес обыграл аргентинский «Тигре» со счетом 5:0.
На 53-й минуте встречи бразильская команда заработала пенальти, который не реализовал
После этого матча «Палмейрас» с 16 очками занимает первое место в группе B, «Тигре» с одним очком — на последней строчке.
В другом матче турнира «Фламенго» обыграл колумбийский «Хуниор» со счетом 3:1, в составе бразильцев с первых минут вышел