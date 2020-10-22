Микель Артета — о ситуации с Месутом Озилом: Моя совесть чиста

В частности, чемпион мира сообщил, что в прошлом сезоне он отлично ладил с Артетом, но «затем всё поменялось».

«Каждый человек может свободно выражать свои чувства. Я могу сказать, что это лишь футбольное решение. Моя совесть чиста, потому что я поступал честно по отношению к нему. Мы прекрасно общались и знаем, чего ожидать друг от друга.

У него были возможности, как у всех. Мне очень жаль, что трёх игроков пришлось исключить из заявки. Это никогда не может быть приятным. Но я просто постарался взглянуть каждому в глаза и принять комфортное решение. По отношению к Месуту я всегда был откровенен с момента моего прихода в клуб, — цитирует Артету Goal.