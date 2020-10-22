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14:05 (мск), источник: Vesti.kz

Легионеры помогли «Ордабасы» забить три гола «Жетысу» и подняться на второе место в КПЛ

«Ордабасы» победил «Жетысу» в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Талгаре и завершилась со счетом 3:1 в пользу шымкентского клуба. В составе победителей отличились Пабло Фонтанелло (7-я минута), Абдуллаи Диакате (18-я, с пенальти) и Рубен Бриджидо (66-я). У проигравших один мяч отыграл форвард сборной Казахстана Айбар Жаксылыков.

Победа позволила «Ордабасы» набрать 24 очка и подняться с четвертого места на второе. «Жетысу» с 16 баллами расположился на седьмой позиции. При этом верхняя часть турнирной таблицы может измениться после игры «Астаны» и «Тобола».

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