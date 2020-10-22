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14:24 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисты сборной Казахстана и Грузии принесли «Кайсару» пятую победу в КПЛ

«Кайсар» переиграл «Шахтер» в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Алматы на поле Академии имени Тимура Сегизбаева и завершилась со счетом 2:0 в пользу кызылординцев.

На 36-й и 55-й минутах отличились представители сборных Казахстана и Грузии — Асхат Тагыберген и Элгуджа Лобжанидзе.

После этой победы «Кайсар», набрав 20 очков, сохранил за собой пятое место в таблице, а «Шахтер» с отставанием на четыре балла остался на шестой строчке.

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