Футболисты сборной Казахстана и Грузии принесли «Кайсару» пятую победу в КПЛ
«Кайсар» переиграл «Шахтер» в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Кайсар» переиграл «Шахтер» в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Алматы на поле Академии имени Тимура Сегизбаева и завершилась со счетом 2:0 в пользу кызылординцев.
На 36-й и 55-й минутах отличились представители сборных Казахстана и Грузии — Асхат Тагыберген и Элгуджа Лобжанидзе.
После этой победы «Кайсар», набрав 20 очков, сохранил за собой пятое место в таблице, а «Шахтер» с отставанием на четыре балла остался на шестой строчке.