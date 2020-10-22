Футболисты сборной Казахстана и Грузии принесли «Кайсару» пятую победу в КПЛ

Встреча прошла в Алматы на поле Академии имени Тимура Сегизбаева и завершилась со счетом 2:0 в пользу кызылординцев.

На 36-й и 55-й минутах отличились представители сборных Казахстана и Грузии — Асхат Тагыберген и Элгуджа Лобжанидзе.

После этой победы «Кайсар», набрав 20 очков, сохранил за собой пятое место в таблице, а «Шахтер» с отставанием на четыре балла остался на шестой строчке.