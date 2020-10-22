«Астана» выиграла первый матч с новым тренером и вернулась на второе место в КПЛ
«Астана» победила «Тобол» в центральном матче 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Астана» победила «Тобол» в центральном матче 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча проходила в Алматы на стадионе «Жас Кыран» и завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба. Решающий гол на 66-й минуте забил форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин.
Победа позволила астанчанам набрать 24 очка и вернуться на второе место в таблице, в то время как костанайцы с 23 баллами расположились на четвертой строчке из 11-ти.
Отметим, что новый тренер «Астаны» Андрей Тихонов перед минувшей игрой вернул в состав защитника сборной Казахстана Юрия Логвиненко.
50-летний российский специалист принял казахстанскую команду 16 октября.