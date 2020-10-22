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19Сборная России упустила победу над Турцией в Лиге наций
10«Краснодар» сыграл вничью в первом матче Лиги чемпионов
16:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» выиграла первый матч с новым тренером и вернулась на второе место в КПЛ

«Астана» победила «Тобол» в центральном матче 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Встреча проходила в Алматы на стадионе «Жас Кыран» и завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба. Решающий гол на 66-й минуте забил форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин.

Победа позволила астанчанам набрать 24 очка и вернуться на второе место в таблице, в то время как костанайцы с 23 баллами расположились на четвертой строчке из 11-ти.

Отметим, что новый тренер «Астаны» Андрей Тихонов перед минувшей игрой вернул в состав защитника сборной Казахстана Юрия Логвиненко.

50-летний российский специалист принял казахстанскую команду 16 октября.

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